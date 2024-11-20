Eskişehir'de 'Suluboyanın Gizemi' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Suluboyanın Gizemi' Sergisi Açıldı

Eskişehir\'de \'Suluboyanın Gizemi\' Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Ekatarina Dunaeva'nın 'Suluboyanın Gizemi' adlı resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına katılan protokol üyeleri ve davetliler, eserleri inceledi. Sergi, 5 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

20.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ekatarina Dunaeva'nın eserlerinden oluşan "Suluboyanın Gizemi" adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Hayata geçirdiği projelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerini sanatla birleştirerek toplumsal farkındalık yaratan sanatçı Ekatarina Dunaeva'nın, "Suluboyanın Gizemi" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'ndaki açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çağrı Özeçoğlu, önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'de ünlü isimlerin vatandaşlar tarafından çok benimsendiğini ve adeta aileden biri gibi olduğunu belirten Ekatarina Dunaeva, Eskişehir'in de çok estetik bir kent olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan Dunaeva, "Ben her fırsatta beni besleyen ve kabul eden güzel Türkiye'ye borcumu ödemeye çalışıyorum. Ben bir sanatçıyım ve borcumu sanırım en güzel ödeme şeklim sanatla olacaktır. Bu dünya üzerinde iyi olan her şeye destek olan, korkusuz, çok zeki, büyük komutan Atatürk, bu dünyadaki bütün iyi insanların ve çocukların Ata'sıdır. Atatürk'ün izinde, Yılmaz Büyükerşen'in kurduğu ve Ayşe Ünlüce'nin başkanlığındaki bu kente, bu ülkeye hizmet edeceğim, bunun için söz veriyorum. Ne mutlu Türk'ün diyene" dedi.

Yılmaz Büyükerşen, sanatçıyı tebrik ederek, sanatın kuşaktan kuşağa bir köprü olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çağrı Özeçoğlu da Dunaeva'ya ve açılışa katılan sanatseverlere teşekkür ederek, Eskişehir'in kültür sanat hayatının güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Kurdele kesimi ile yapılan açılış sonrası protokol üyeleri ve davetliler eserleri yakından incelediler.

Sergi, 5 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Suluboyanın Gizemi' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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