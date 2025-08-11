Eskişehir'de Şüpheli Ölüm

ESKİŞEHİR'de Şükrü Akkaya (69), yalnız yaşadığı evin önünde ölü bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta yalnız yaşayan Şükrü Akkaya, oturduğu evin önünde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,