Eskişehir'de Suriyeliler, Şam'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Suriyeliler, Şam'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı

Eskişehir\'de Suriyeliler, Şam\'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı

Eskişehir'de 150 kadar Suriyeli, muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesini kutlamak için bir araya geldi. Katılımcılar, Esad rejimini karşılayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

08.12.2024 16:50  Güncelleme: 16:56
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ESKİŞEHİR'de bir araya gelen 150 kadar Suriyeli, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolü ele geçirmesini sloganlar atarak kutladı.

Esad rejimi karşıtı muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girip kontrolü ele geçirmesi, Eskişehir'deki Suriyeliler arasında büyük sevinçle karşılandı. Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bir araya gelen 150 kadar Suriyeli, sloganlar atarak kutlama yaptı. Mahallede oturan ve Türkiye'ye 2014 yılında geldiğini ifade eden Halil Eşref, 50 yılı aşkındır süren zulmün artık sona erdiğini söyledi. Bu nedenle mahallede yaşayan Suriyelilerin bir araya gelerek bunu kutladığını kaydeden Erşan, "Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ederim. 55 yıldır orada zulüm vardı, artık bu bitti. Bundan sonra Suriye'de güzel günler olacak. Ben Suriye'de 2,5 yıl askerlik yaptım ve bana 'Kim Esad'ı istemiyorsa vurun' talimatı veriyordu. Rusya uçaklarla vurmaya başlayınca bizde silah yoktu ve Türkiye'ye geldik" dedi.

Suriyeli Oreal Hasan da 2014 yılında kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Biz Türkiye'ye teşekkür ederiz, bize yardım ettiği için. Burada toplanalar Esad'ın gitmesini kutluyor. Biz o zalimin yüzünden Türkiye'ye geldik. 2014 yılından bu yana Türkiye'de yaşıyorum" diye konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalığın toplandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Sloganlar atan grup, kutlamanın ardından dağıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Suriyeliler, Şam'daki Kontrol Değişikliğini Kutladı - Son Dakika

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