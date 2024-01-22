 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, Beylikova ilçesinde bir şüphelinin üzerinden 74 parça tarihi eser ele geçirdi. Şüpheli, tarihi eserleri satmak için müşteri ararken suçüstü yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu operasyonu ve trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı
22.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Eskişehir'de jandarma ekipleri, Beylikova ilçesindeki bir şüphelinin üzerinden 74 parça tarihi eser ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikova ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, elinde bulundurduğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke, 9 yüzük ve 19 objeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

6 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı

İl Jandarma Komutanlığınca Odunpazarı ilçesinde 6 şüphelinin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabancı, 7 tabanca fişeği, 54,6 gram kubar esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 10 payp, 2 mini hassas terazi, 58 çarşaf kağıt ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret" suçlarından işlem yapıldı.

Okul servis araçları denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15-19 Ocak tarihlerinde 42 okul servis aracı kontrol edildi, herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 28 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Jandarma ekipleri trafik denetimleri gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 15-21 Ocak'ta icra edilen denetimlerde 9 bin 161 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 629 sürücüye 1 milyon 336 bin 378 lira trafik idari para cezası uygulandı.

53 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde 47 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 15-21 Ocak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde 6 ayrı olayda 11 şüpheliye şahsa işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement