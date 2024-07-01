Eskişehir'de TCDD Çamlıca Köprüsü'nde Asfalt Onarımı Yapılacak - Son Dakika
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Eskişehir'de TCDD Çamlıca Köprüsü'nde Asfalt Onarımı Yapılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, TCDD Çamlıca Köprüsü üzerinde yapılacak asfalt onarım ve yenileme çalışması nedeniyle sürücüleri uyardı. Çalışma nedeniyle köprü trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar kullanılması gerekmektedir.

01.07.2024 12:21
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) bugün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Sazova Mahallesi, Çamlıca ve Batıkent Mahallelerini birbirine bağlayan TCDD Çamlıca Köprüsü üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışması yapılacağını belirterek sürücüleri uyardı.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, TCDD Çamlıca Köprüsü'nde yapılacak asfalt onarım ve yenileme çalışması nedeniyle uyarıda bulundu.

Bugün çalışmanın başlayacağını belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'mızca Sazova Mahallesi ile Çamlıca-Batıkent mahallelerini birbirine bağlayan TCDD Çamlıca Köprüsü üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Köprünün; 01.07.2024 tarihi saat 22.00 ile 06.00 arası Sazova Mahallesi, Çamlıca-Batıkent Mahalleleri istikameti, 02.07.2024 tarihi saat 22.00 ile 06.00 arası Çamlıca-Batıkent Mahalleleri Sazova Mahallesi istikameti trafiğe kapatılacak olup, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Ayrıca temmuz ayı içerisinde şehrimiz diğer köprüler, ana cadde ve bulvarlarında da gece çalışmalarımız devam edecek olup, trafik kapatma hususlarında çalışmalar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de TCDD Çamlıca Köprüsü'nde Asfalt Onarımı Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de TCDD Çamlıca Köprüsü'nde Asfalt Onarımı Yapılacak - Son Dakika
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