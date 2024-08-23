Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorla senet imzalatarak borçlandırma ve gayrimenkul üzerine geçirme gibi yöntemlerle mağdurları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda delillere ulaşıldı.

23.08.2024 11:17
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Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirdiği ve zorla paralarını aldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı, gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları da belirlendi.

Zanlıların evinde ve aracında yapılan aramalarda bazı kişilerin isimlerine düzenlenmiş 8 senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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