Eskişehir'de Temassız Kredi Kartı ile Su Yükleme Dönemi Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Temassız Kredi Kartı ile Su Yükleme Dönemi Başladı

Eskişehir\'de Temassız Kredi Kartı ile Su Yükleme Dönemi Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, su yükleme noktalarında temassız kredi kartı ile tahsilat dönemi başlattı. İlk etapta üç noktada uygulamaya alınan sistem ile vatandaşlar nakit dışında temassız ödeme yapabilecek.

19.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından su kredisi yüklemelerinin yapıldığı yükleme noktalarında "Temassız Kredi Kartı ile Tahsilat" dönemi başladı. Vatandaşlar, ilk belirlenen 3 su yükleme noktasında nakit işleminin yanı sıra temassız POS cihazı ile de su kredisi yükleyebilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) "Temassız Kredi Kartı ile Tahsilat" dönemine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde teknolojik yatırımlara hız veren ESKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarda ilk adımı attı. Ziraat Bankası iş birliği ile hayata geçen projeyle ilk etapta, Yunusemre Halk Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi yanı ve Tepebaşı Camii karşısında bulunan su yükleme noktalarında POS cihazı kullanarak temassız kredi kartları ile su yüklenebilecek.

"İşlem hacmi yoğunluğuna göre projenin yaygınlaştırılması sağlanacaktır"

Diğer su yükleme noktaları için de çalışmaların devam ettiğini belirten ESKİ yetkilileri, "Su yükleme noktalarında nakit işleminin yanı sıra, temassız POS cihazı ile de su kredisi yüklenmesi için test çalışmalarına başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer su yükleme noktalarında da nakit işleminin yanı sıra, temassız POS cihazı ile de su kredisi yüklenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Hayata geçirilen proje kapsamında su yükleme noktalarındaki işlem hacmi yoğunluğuna göre projenin yaygınlaştırılması sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Temassız Kredi Kartı ile Su Yükleme Dönemi Başladı - Son Dakika

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