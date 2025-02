Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Başladı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle başlatılan "Tertemiz Eskişehir" kampanyasında ilk gün geride kaldı. Denetimlerde esnafa ve vatandaşlara, EBB Başkanı Ayşe Ünlüce'nin mektubu da dağıtıldı. Mektupta kent sakinlerine seslenen Başkan Ünlüce, "Hep birlikte hareket ederek Eskişehir'i daha yeşil, daha temiz bir şehir haline getirebiliriz. Gelin, Eskişehir'i hep birlikte daha temiz tutalım" ifadelerine yer verdi.

EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri "Daha temiz bir Eskişehir" için el ele verdi. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan ekipler; yerlere tükürenler ile çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Dün itibarıyla sahada olan zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32/1. Maddesi gereğince, çevreyi kirletenlere 2 bin 953 TL idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde esnafa ve vatandaşlara Başkan Ünlüce'nin mektubu da dağıtılıyor. Ünlüce'nin mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"Yerel yönetimler olarak bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getiriyor; şehrimizin her köşesini temiz tutmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ancak, bu çaba yalnızca belediyenin değil, her birimizin ortak çabası ile anlam bulur. Hepimiz, Eskişehir'i daha güzel ve temiz tutmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Çevremizi kirletmek, sadece şehrimize değil, hepimize zarar verir. Cezalar ve denetimler tek başına yeterli değildir; esas olan, toplumun her bireyinin bu sorumluluğu içselleştirerek kendi davranışlarında değişiklik yapmasıdır. Unutmayalım ki, temiz bir çevre sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda sağlığımızı koruyarak, ekosistemimizi sürdürülebilir kılar. Hep birlikte hareket ederek Eskişehir'i daha yeşil, daha temiz bir şehir haline getirebiliriz. Her bir Eskişehirlinin, bu şehri koruma sorumluluğunu taşıdığına olan inancımızla, kampanyamıza katılmanızı ve temiz bir şehir için el birliğiyle çalışmamızı rica ediyorum. Gelin, Eskişehir'i hep birlikte daha temiz tutalım. Şehrimizi geleceğe tertemiz taşımak için hep birlikte bu adımı atalım."

Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir şehir için harekete geçen EBB, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, vatandaşların da kampanyaya destek vermesini istedi.