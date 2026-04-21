Eskişehir'de Trafik Denetimi: 21 Sürücüye 102 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, 21 sürücüye toplam 102 bin 500 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü 1 Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi.
Araç trafiğine kapalı alanlara giren motorlu taşıt sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 21 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ekiplerce, "taşıt trafiğine kapalı yollarda araç kullanmak"tan 8, "yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak"tan 12, "kask takmamak"tan ise 1 sürücüye işlem yapıldı.
