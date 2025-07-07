Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin Sürücüye Ceza

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yük ile yolcu taşımacılığı yapan 5 bin 626 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik 5 bin 987 emniyet kemeri ve 2 bin 710 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 91 sürücüye ceza yazıldı, 233 araç trafikten men edildi, 95 sürücü belgesine el konuldu.

Bu dönemde 78'i yaralanmalı, 74'ü ise hasarlı olmak üzere toplam 152 trafik kazası meydana geldi.