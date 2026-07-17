Eskişehir'de Trafik Kazası Cezası: 5 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası Cezası: 5 Yıl 4 Ay Hapis

Eskişehir\'de Trafik Kazası Cezası: 5 Yıl 4 Ay Hapis
17.07.2026 13:43
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Ters yönde araç kullanan sanık, Gökçe Kurtulmuş'un ölümüne sebep olmaktan 5 yıl 4 ay ceza aldı.

Eskişehir'de ters yönde kullandığı otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanığın, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emine Arslan, taraf avukatları ile maktul Gökçe Kurtulmuş'un (35) yakınları katıldı.

Duruşmada tanık beyanlarının ardından maktul Gökçe Kurtulmuş'un ailesinin avukatları, sanığın eyleminin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu yönde hüküm kurulmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin aracındaki fren ve direksiyon arızası nedeniyle kazanın meydana geldiğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Emine Arslan ise tahliyesini talep ederek, olayın araç arızası nedeniyle meydana geldiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma suçu" kapsamında önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı üçte bir oranında artıran mahkeme, sanığa 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına, yurt dışına çıkış yasağı ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan, kızının kaldırımda yürürken yaşamını yitirdiğini ifade ederek, verilen cezanın caydırıcı olmadığını savundu.

Sanığın birden fazla trafik kuralını ihlal ettiğini öne süren Uzcan, şöyle devam etti:

"Kızım yaya kaldırımında çok ağır şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün serbest bırakılması kabul edilir bir şey değil. Arka arkaya 5 kusuru var. Ters yola giriyor, ondan sonra karşıya geçiyor, orada ters sokağa giriyor. Buradaki 5 kişi ölebilirdi. Diğerleri kaçtı, kızım kaldı. Kızım duvar dibinde olduğu için kaçamamış. Cam parçalıyor, araba parçalıyor. Çok zor geldi çünkü bir can gitti, gencecik bir can gitti. Kızım 35 yaşındaydı ama hayallerini gerçekleştireceği dönemdi, emek verdi."

Ailenin avukatı Mürüvvet Beyaz ise mahkemenin eylemi "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirildiğini, kendilerinin ise "olası kast" hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Verilen cezanın yeterli olmadığını savunan Beyaz, "Karar bizi tatmin etmedi. Müvekkilimin de aktardığı gibi karar asla bizi tatmin etmedi, verilen ceza tatmin etmedi. Bu nedenle sonraki süreçte istinafta ve temyiz yolunda adaletin yerine getirilmesini bekleyeceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 15 Mayıs'ta Emine Arslan idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmiş, bu sırada kaldırımda bekleyen Gökçe Kurtulmuş'a çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kazada yaralanan sürücü Emine Arslan ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Trafik Kazası Cezası: 5 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

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