Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kızı Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47) kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada, Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel (15) hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. Filiz Bayrakçı Karel kullandığı 26 UC 635 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki 26 SU 100 plakalı su kamyonuna çarptı. Kazada, Filiz Bayrakçı ve kızı Yağmur Karel ile kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayınladı. Üniversite mesajında, 'Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dilerizö denildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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