Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol kontrolünde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen motosiklet kullanıcılarına ceza uygulandı.
Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
"Yetersiz ehliyetle araç kullanmak", "kasksız motosiklet kullanmak", "motosikleti kaldırımda kullanmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak"tan 35 motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası tutanağı düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden motosiklet kullanıcılarına ceza - Son Dakika
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