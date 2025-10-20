Eskişehir\'de Tüfekle Ateş Eden Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş ederek kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde bulunan apartmanda B.Y, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince Şarhöyük Mahallesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
