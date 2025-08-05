Eskişehir'de, yolcu otobüsünde 1 kilo 182 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin otobüsle uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.
Otobüsü Eskişehir- Ankara kara yolu polis uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile bagajda yaptıkları aramada poşete gizlenmiş 1 kilo 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan şüpheli A.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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