Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu
20.07.2026 18:02
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Eskişehir'de jandarma, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheliyi tutukladı, diğeri serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Odunpazarı ilçesine satış amacıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve takibin ardından ticari takside yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda 4,5 gram esrar, 352 sentetik ecza hapı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 42 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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