Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Sivrihisar'da düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

08.10.2024 17:03
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, evinde uyuşturucu bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 dedektör, 9 adet av tüfeği fişeği, 15 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Çifteler'de izinsiz kazıda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında jandarma tarafından yapılan incelemede, yüzeysel yaklaşık 30 santimetre derinliğinde 15 çukur açıldığı tespit edildi.

Operasyonda, 2 el dedektörü, noktalama cihazı, çapa ve demir sopa ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de düzensiz göçmenlerle ilgili denetimler sürüyor

Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında denetimlere devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 ayrı noktada 26 unsur ve 59 personelin katılımıyla düzensiz göçle mücadeleye yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Ekipler, 581'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 37'si yabancı uyruklu olmak üzere 618 kişiyi kontrol etti.

Bu kişilerden 2'sinin düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasına yönelik yer sağladıkları ve çalıştırma suçu işledikleri belirlendi.

Çalışma kapsamında 2 kişiye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, Afganistan ve Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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