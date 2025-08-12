Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce devriye esnasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 210 gram sentetik ecza ile ?4,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?