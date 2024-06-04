Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 1680 sentetik hap ve 29,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

04.06.2024 23:17
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan iki ayrı çalışmada, şüpheliler S.K. ve T.P. yakalandı.

Operasyonda, 1680 sentetik hap ve 29,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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