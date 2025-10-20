Eskişehir'de Uyuşturucu ve Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de Uyuşturucu ve Aranan Şüpheli Yakalandı

20.10.2025 12:16
Tepebaşı'nda polis uygulamasında aranması olan bir şüpheli ve uyuşturucuyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada aranması olan bir şüpheli ile üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

Şarhöyük Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki B.T'nin Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen "Silahla mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, ısrarlı takip ve hakaret" suçlarını gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edildi.

Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 26 DE 305 plakalı otomobildeki H.K. ile M.S'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

