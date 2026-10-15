Eskişehir\'de vakıfların performans karnesi Vali Yılmaz başkanlığında görüşüldü

Eskişehir'de vakıfların performans karnesi Vali Yılmaz başkanlığında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi. Valilikteki toplantıda Vakıf Performans Karnesi ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Raporu ele alındı, kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi.
Valilikte gerçekleştirilen Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Değerlendirme Toplantısı'nda, Eskişehir İli Vakıf Performans Karnesi ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Raporu ele alındı.
Toplantıda, sosyal yardım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.
Kaynak: AA
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