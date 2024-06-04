Eskişehir'de yabancı uyruklu aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de yabancı uyruklu aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Eskişehir\'de yabancı uyruklu aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

04.06.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Gülzamir H. sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Aghamir H. ile Selamı H. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aghamir H. ile Selamı H'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B, polis ekiplerince aynı sokaktaki bir evde saklanırken bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Ekipler, kavgaya karışan ve bölgeden kaçtıkları tespit edilen Musa H, Nurullah H. ve Samıullah H'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Kavga, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yabancı uyruklu aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:19:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yabancı uyruklu aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement