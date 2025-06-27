Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Genç Ölü Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Genç Ölü Bulundu

Eskişehir\'de Yalnız Yaşayan Genç Ölü Bulundu
27.06.2025 14:50
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Tepebaşı'nda yalnız yaşayan Erman Gülcü, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erman Gülcü'den (30) bir süredir haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

Savcılık talimatı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Gülcü'yü hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Gülcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Gülcü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Tepebaşı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Genç Ölü Bulundu - Son Dakika

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