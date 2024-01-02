 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Yapılan Denetimlerde 397 Sürücüye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Yapılan Denetimlerde 397 Sürücüye Para Cezası Uygulandı

Eskişehir'de geçen yıl son haftasında yapılan jandarma denetimlerinde 10 bin 637 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 397 sürücüye 634 bin 454 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, 81 araç trafikten men edildi ve 4 alkollü sürücünün ehliyeti geri alındı. Denetimlerde ayrıca 99 kişiye trafik kazalarına karşı tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. Okul servislerinde yapılan kontrollerde herhangi bir kusur tespit edilmezken, güvenli servis kullanım kartları dağıtıldı ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi. Ayrıca, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 19 olayda 26 şüpheliye işlem yapıldı ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Eskişehir\'de Yapılan Denetimlerde 397 Sürücüye Para Cezası Uygulandı
02.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

Eskişehir'de geçen yıl son haftasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 397 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Aralık 2023'teki denetimlerde 10 bin 637 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.

81 araç trafikten menedildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün belgesi geri alındı.

Ayrıca, 99 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Okul servisleri denetlendi

İl Jandarma Komutanlığınca, 25-29 Aralık 2023'te kontrol edilen 76 okul servis aracında herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 23 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Aralık 2023'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde 19 olayda 26 şüpheliye işlem yaptı.

Bu kişilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı, 23 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında bir miktar sentetik uyuşturucu, 21 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 188 reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yapılan Denetimlerde 397 Sürücüye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yapılan Denetimlerde 397 Sürücüye Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement