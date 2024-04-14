Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 542 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 542 sürücüye ceza uygulandı

Eskişehir\'de yapılan trafik denetimlerinde 542 sürücüye ceza uygulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 252 araç kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 542 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca, 23 araç trafikten men edildi ve otobüs şoförleri ile yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verildi.

14.04.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 252 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 542 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı trafik tedbirleri kapsamında 13 Nisan Cumartesi günü İnsansız Hava Araçları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve radar ekipleriyle çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca yaya bölgelerine giriş yapan araçlar, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, sürücü belgesiz araç kullananlar, abart egzozlu araçlar ile park kural ihlali yapan araç ve sürücülerine yönelik denetimlerde, 2 bin 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 542 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

23 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, şehirler arası otobüs terminali çıkışında 137 otobüs şoförü ve 5 bin 480 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 542 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Malatya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 22 kişi yaralandı
    09:23 Malatya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 22 kişi yaralandı

    Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta meydana gelen kazada, Cihan Menek yönetimindeki bir otomobil ile Yaşar Mendeş'in kullandığı bir otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi ve olayda toplamda 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ise hayati tehlike arz etmektedir.

  • İzmir'de Üniversite Öğrencileri Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor
    09:21 İzmir'de Üniversite Öğrencileri Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor

    İzmir'de üniversite öğrencileri, hayat pahalılığı nedeniyle başta barınma ve beslenme olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini belirtti. Masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduğunu, bu sebeple öğrencilik hayatını yaşayamadığını söyleyen bir öğrenci 'Bu sene eve çıktım. Kiramı ödeyebilmek için çalışmaktan eve sadece yatmaya gidebiliyorum. Düzeltilebilecek imkanlar var ama ısrarla yapılmıyor. Çünkü öğrencilerin öncelik haline getirildiğini düşünmüyorum' dedi.

  • Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
    09:19 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

    Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

  • Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla kartpostallık görüntüler oluşturdu
    09:16 Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla kartpostallık görüntüler oluşturdu

    Van Gölü'nün 25 kilometre kuzeyinde yer alan 1780 metre rakımlı Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgede turna ve alaca balıkçıl türlerine ev sahipliği yapan Sarısu Ovası, aynı zamanda bazı endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Sarısu Ovası'nın doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu belirten ziyaretçiler, buranın güzelliklerini herkese tavsiye ediyor.

  • İstanbul'da Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu
    09:16 İstanbul'da Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu

    Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğunun öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

  • Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı
    09:15 Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı

    Adana'nın Kozan ilçesinde kurban satıcıları, Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların bu yıl erkenden kurbanlık siparişi vermeye başladığını belirtti. Kurban üreticisi Ahmet Gümren, talebin yoğun olduğunu ve kurbanlıkların 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. Gümren, herkesin kurban kesmesini isteyerek fiyatların yükselmemesi gerektiğini söyledi.

  • Mercek-17 Operasyonlarında 519 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
    09:13 Mercek-17 Operasyonlarında 519 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresince 74 ilde devam eden 'Mercek-17' operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 6 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir gibi birçok ilde de silah ele geçirildi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursaspor maçını tribünden takip etti
    09:13 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursaspor maçını tribünden takip etti

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa BBSK karşılaşmasını tribünden takip etti. Başkan Bozbey, Bursaspor'un her branşının yanında olmaya söz verdi.

  • Tatili fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'ne akın etti
    09:12 Tatili fırsat bilenler Muradiye Şelalesi'ne akın etti

    9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve karların erimesiyle adeta coşan Muradiye Şelalesi'ne akın etti. Şelale, tatilin son gününde vatandaşlarla dolup taştı. Karların erimesiyle gelenler, piknik yaparken şelaleye karşı bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

  • Sevilen Avatar serisinin yeni filmi Aang: The Last Airbender, gelecek yıl vizyonda olacak
    09:09 Sevilen Avatar serisinin yeni filmi Aang: The Last Airbender, gelecek yıl vizyonda olacak

    Netflix'te yayınlanan Avatar dizisinin popülerliğini yeniden kazanması üzerine, Paramount tarafından Aang: The Last Airbender adlı yeni bir film yapılacağı duyuruldu. Film tamamen animasyon şeklinde olacak ve Dave Bautista baş kötü karakteri canlandıracak. Yapımın yönetmenliğini Lauren Montgomery üstlenecek ve 10 Ekim 2025'te vizyona girecek.

  • vivo X100 Ultra: Kameralı Bir Telefon Değil, Telefon Olarak da Kullanılabilen Bir Kamera
    09:09 vivo X100 Ultra: Kameralı Bir Telefon Değil, Telefon Olarak da Kullanılabilen Bir Kamera

    vivo'nun yeni modeli X100 Ultra, kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacak ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihazın teknik detayları tam olarak belli olmasa da, Quad HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. vivo'nun bu yeni nesil akıllı telefonu ne kadar başarılı olacak, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi, merak konusu.


09:10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
09:19 Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 542 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement