Eskişehir\'de Yarı Maraton Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar Açıklandı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" nedeniyle trafiğe ve araç parkına kapalı olacak cadde, sokak ve otoparklar konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenecek ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu nedeniyle bazı cadde, sokak ve otoparkların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Buna göre, 21K ve 10K yarışlarının yapılacağı cadde ve sokaklar, 25 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Pazar günü, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi tematik müzeleri de 12.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

EBB yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Maraton sebebiyle 25 Ağustos Pazar günü Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi ile bağlantılı bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Emniyet Müdürlüğü birimlerince aracınızın çekilmemesi için 24 Ağustos Cumartesi akşamı itibariyle caddelere araç park edilmemesi, kapatılacak sokakların da 25 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 arası kullanılmaması önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçları nedeniyle hastanelere ulaşımı, belirtilen alternatif güzergahlardan ve 112 Acil hizmetlerinden sağlanabilecek. Ayrıca toplu taşıma kullanan vatandaşlarımız koşu saatindeki alternatif otobüs güzergahlarımızı da kullanabilecek. Maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklarla ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin 'www.eskisehir.bel.tr' web adresindeki Duyurular bölümünden ulaşılabilecek."