 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de yaşlı kadının ölümüyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yaşlı kadının ölümüyle ilgili şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşlı bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadının eşiyle bir kerestecide çalışan şüphelinin, maktulün evinde altın olduğunu öğrendikten sonra eve girdiği tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından tutuklandı.

Eskişehir\'de yaşlı kadının ölümüyle ilgili şüpheli tutuklandı
23.01.2024 - 21:37,  Güncelleme: 21:37
Abone Ol

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşlı kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten (72), eşi ve oğlu tarafından dün akşam evlerine geldiklerinde salonda hareketsiz bulundu.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Katil zanlısı, maktulün eşinin iş yerinden arkadaşı çıktı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları sonucu Ayten'i öldürdüğü öne sürülen şüphelinin M.U. olduğu belirlendi.

Safinaz Ayten'in eşiyle bir kerestecide çalıştığı ve maktulün evinde altın olduğunu öğrendikten sonra eşinin anahtarını gizlice temin ederek eve girdiği tespit edilen M.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentteki bir hastanede hasta nakil ambulansında şoför olarak da çalıştığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Çelik yelek giydirilen ve üzerindeki "hasta nakil" yazan üniformayla geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesi'ne getirilen M.U. savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Safinaz Ayten'in oğlu ve eşi tarafından ikamet ettiği evinde ölü olarak bulunmasıyla soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiği ve Ayten'in evine yüzü kar maskeli, elleri eldivenli bir şüphelinin girdiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin kamera kayıtlarından incelenerek M.U. isimli şahıs olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve bir miktar paranın ele geçirildiği, şüphelinin maktulün evine anahtarla girdiği, kolundaki bileziği alarak bir kuyumcuya sattığı, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eskişehir, Tepebaşı, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Ölüm, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yaşlı kadının ölümüyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yaşlı kadının ölümüyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement