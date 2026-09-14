Eskişehir'de yere düşen Türk bayrağını alan kuryeye Vali'den hediye - Son Dakika
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Eskişehir'de yere düşen Türk bayrağını alan kuryeye Vali'den hediye

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını alan kurye Gülten Yeşil'e, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz tarafından Türk bayrağı ve hediye verildi. Kask kamerasıyla kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşan Yeşil, Vali Yılmaz'ın makamına davet edilmesiyle ödüllendirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını alan kurye Gülten Yeşil'e, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz tarafından Türk bayrağı ve hediye verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki aydınlatma direklerine Türk bayrağı asıldı.

Caddede motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Gülten Yeşil, direklerden birisinden yere düşen Türk bayrağını fark etti.

Motosikletini yol kenarına çeken Yeşil, bayrağı alarak çantasına koydu.

Kask kamerasının kaydettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Yeşil, vatandaşların takdirini topladı.

Videonun yayılmasının ardından Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, sürücüyü makamına davet etti.

Vali Yılmaz, motokuryeye Türk bayrağı ve hediye verdi.

Eskişehir Valisi Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Gülten Yeşil ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu bayrağın bedeli çok ağır ödendi. Yaptığı şey gerçekten gurur verici. Bayrak, vatan sevgisi bizim milletimizin özünde var. Bu da Gülten'de tezahür etti." dedi.

Gülten Yeşil ise çalışırken bayrağı yerde gördüğünü belirterek, "Görmemem gereken bir manzara olduğunu düşünüyordum. Bedeli ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı o şekilde görmek hoş değildi. Kenarda durdum ve bayrağı aldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de yere düşen Türk bayrağını alan kuryeye Vali'den hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yere düşen Türk bayrağını alan kuryeye Vali'den hediye - Son Dakika
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