Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yerel Tohum Takas Günleri" Seyitgazi'de Başladı

10.02.2026 13:32  Güncelleme: 15:20
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir' sloganıyla Yerel Tohum Takas Günlerini düzenliyor. Yerel tohumların dağıtımı, Başkan Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla Seyitgazi'de başladı. Etkinlikler, Eskişehir genelinde 12 kırsal ilçede ve kent merkezinde devam edecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) "Yerel Tohum Takas Günleri", bu yıl da üretici ile vatandaşları bir araya getiriyor. "Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir" sloganıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında ilk tohumlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından Seyitgazi ilçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Seyitgazi'ye giden Ünlüce, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte Yerel Tohum Takas Günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel tohumların dağıtımıyla başlayan etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Tohum varsa yaşam vardır, toprak varsa umut vardır"

Yerel tohumların taşıdığı değere dikkati çeken Ünlüce, "Bugün burada yalnızca tohum değil; emeği, hafızayı ve geleceğimizi paylaşıyoruz. Yerel tohumlar, bu toprakların kimliğidir. Binlerce yıllık tarım kültürümüzün, doğayla uyumlu üretimin ve gıda egemenliğimizin en güçlü simgesidir. Paylaştıkça çoğalan bereket anlayışıyla düzenlediğimiz Yerel Tohum Takas Günleri, üreticimizin emeğini korurken çocuklarımıza sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek bırakma sorumluluğumuzun da bir ifadesidir. Eskişehir olarak yerel tohumu yaşatmaya, çoğaltmaya ve dayanışmayla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; tohum varsa yaşam vardır, toprak varsa umut vardır" diye konuştu.

"Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu"

Ünlüce ve ekibine teşekkür eden Tepe ise "Yerel tohum, geçmişten bugüne uzanan en kıymetli miraslarımızdan biridir. Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Seyitgazi'mizde bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Yerel üretimi, tarımsal dayanışmayı ve doğayla uyumlu üretimi destekleyen bu değerli organizasyon için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye, emeği geçen tüm ekiplerimize ve katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik takvimi kapsamında 12 Şubat Mihalgazi, 13 Şubat Sarıcakaya, 16 Şubat Seyitgazi, 18 Şubat Sivrihisar, 19 Şubat İnönü, 23 Şubat Günyüzü, 26 Şubat Mahmudiye, 27 Şubat Beylikova, 28 Şubat Alpu, 5 Mart Han, 6 Mart Çifteler ve 7 Mart Mihalıççık ilçelerinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak.

Öte yandan Eskişehir merkezde düzenlenecek Tohum Takas etkinlikleri ise 24 Şubat, 3 Mart, 10 Mart ve 14 Mart günlerinde 10.00–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez etkinlikleri Üretici Market Eskibağlar ve Üretici Market Adliye noktalarında yapılacak.

Yerel Tohum Takas Günleri, EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülürken; yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Şubat ve mart ayları boyunca 12 kırsal ilçede ve kent merkezinde düzenlenecek etkinlikler, Eskişehir genelinde tarımsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

