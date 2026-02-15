Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Takas Günleri, Mihalgazi ve Sarıcakaya'dan Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından "Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir" sloganıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yerel Tohum Takas Günleri, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla başladı.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mihalgazi ve Sarıcakaya'da yerel tohumlar üreticiler ve vatandaşlarla buluşturuldu. Yerel Tohum Takas Günleri etkinliklerinde, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılan üreticiler ve vatandaşlar, yerel tohumların yeniden paylaşılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Etkinlik takvimi kapsamında 16 Şubat (yarın) Seyitgazi, 18 Şubat Sivrihisar, 19 Şubat İnönü, 23 Şubat Günyüzü, 26 Şubat Mahmudiye, 27 Şubat Beylikova, 28 Şubat Alpu, 5 Mart Han, 6 Mart Çifteler ve 7 Mart Mihalıççık ilçelerinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak. İlçe etkinlikleri, 10.00–12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kent merkezindeki Tohum Takas Günleri ise 24 Şubat, 3 Mart, 10 Mart ve 14 Mart 2026 tarihlerinde 10.00–16.00 saatleri arasında Üretici Market Eskibağlar ve Üretici Market Adliye noktalarında düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların yaşatılması ve tarımsal biyoçeşitliliğin korunması amacıyla düzenlenen etkinliklere tüm Eskişehirlileri davet etti.