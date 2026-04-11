Eskişehir\'de Yıkım ve Trafik Mağduriyeti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, bina yıkım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan Hamamyolu bölgesindeki vatandaşı ve esnafı dinledi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, projesizlik ve yönetim zafiyeti nedeniyle şehrin en işlek noktasında hayatın durma noktasına geldiğini vurguladı.

Hamamyolu'ndaki manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün burada esnafımıza ve vatandaşımıza reva görülen manzara ne yazık ki toz, toprak ve belirsizlikten ibarettir. Odunpazarı İlçe Başkanımız Mustafa Kemal Bandırma ile sahadayız. Gördüğümüz tablo Eskişehir'de CHP'li belediyelerin içine düştüğü vizyonsuzluğun ve yönetim kapasitesizliğinin açık özetidir. Yıkım bahanesiyle, en işlek caddelerimizden biri olan Deliklitaş Mahallemizdeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi günlerce trafiğe kapatılıyor ancak ne yaya geçidi bırakılmış ne de yeterli bir güvenlik önlemi alınmış. Esnafımız dertli, hemşehrilerimiz mağdur. Bir binayı yıkarken bile şehri bu denli felç etmek hangi akla hizmettir? Eskişehir'imiz bu amatörlüğü hak etmiyor."