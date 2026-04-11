Eskişehir'de Yıkım ve Trafik Mağduriyeti

11.04.2026 10:43
AK Parti il başkanları, Hamamyolu'ndaki yıkım nedeniyle esnaf ve vatandaşı dinledi, durumu eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, bina yıkım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan Hamamyolu bölgesindeki vatandaşı ve esnafı dinledi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, projesizlik ve yönetim zafiyeti nedeniyle şehrin en işlek noktasında hayatın durma noktasına geldiğini vurguladı.

Hamamyolu'ndaki manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün burada esnafımıza ve vatandaşımıza reva görülen manzara ne yazık ki toz, toprak ve belirsizlikten ibarettir. Odunpazarı İlçe Başkanımız Mustafa Kemal Bandırma ile sahadayız. Gördüğümüz tablo Eskişehir'de CHP'li belediyelerin içine düştüğü vizyonsuzluğun ve yönetim kapasitesizliğinin açık özetidir. Yıkım bahanesiyle, en işlek caddelerimizden biri olan Deliklitaş Mahallemizdeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi günlerce trafiğe kapatılıyor ancak ne yaya geçidi bırakılmış ne de yeterli bir güvenlik önlemi alınmış. Esnafımız dertli, hemşehrilerimiz mağdur. Bir binayı yıkarken bile şehri bu denli felç etmek hangi akla hizmettir? Eskişehir'imiz bu amatörlüğü hak etmiyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Ekonomi, Trafik, Güncel, Son Dakika

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
