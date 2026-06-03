Eskişehir\'de Yıl Sonu Sergisi

Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, stantları gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, halk eğitimi merkezlerinin geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

El ürünlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması anlamında halk eğitimi merkezlerinin önemli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tarihimizden gelen bu değerli ürünlerimizin yaşatılması için emek veren başta öğreticilerimiz olmak üzere, bu çalışmaları büyük bir özveriyle hayata geçiren kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim ve üretim faaliyetlerinde başarılar diliyorum."

Hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra kültürel değerlerin korunmasına da katkı sunduğunu vurgulayan Yılmaz, kursların düzenlenmesinde emeği geçen yönetici, öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür ederek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.