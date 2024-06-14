Eskişehir'de Zabıta Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Zabıta Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım üzerine park eden motosikletlere, kaldırım işgali yapan iş yerlerine ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

14.06.2024 11:34
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım üzerine park eden motosikletlere, kaldırım işgali yapan iş yerlerine ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde kaldırımların motosikletler ve bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesine yönelik zabıta ekipleri denetim yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen denetimlerde motosikletlerini kaldırıma park eden sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapıldı. Kaldırım işgali yapan bazı iş yerlerine de uyarılarda bulunan ekipler, işgaliyenin devam etmesi halinde işlem yapacaklarını bildirdi. Seyyar satıcılara uyarılarda bulunan ve tezgahları bulunduğu yerden kaldıran Zabıta ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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