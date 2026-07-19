Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Eskişehir\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
19.07.2026 16:49
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Eskişehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

ESKİŞEHİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden Ç.U.'nun 15 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu İsmail Gaspıralı alt geçidinde meydana geldi. D.D.'nin kullandığı 16 BVN 725, Ç.U. idaresindeki 67 EE 500 ile M.N. yönetimindeki 26 TR 018 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler D.D. ile Ç.U. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla alt geçide çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle alt geçitteki trafik akışı da durdu. İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede kazaya karışan sürücülerden Ç.U.'nun 15 yaşında ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü Ç.U. hakkında idari para cezası uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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