Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Zincirlikuyu Mahallesi Kenter Sokak'ta Battal T. idaresindeki 26 AT 412 plakalı kamyonet, Ali Osman G. idaresindeki 45 C 2418 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan minibüs, karşı şeride geçerek M.G. (45) idaresindeki 26 ZA 886 plakalı hafif ticari araca vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.G. (45), E.G. (10), N.Ö. (72) ve M.Ö. (71) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
