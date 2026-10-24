Eskişehir'de zorla tespih satma iddiasıyla yakalanan şüpheliye ev hapsi verildi

Eskişehir'de zorla tespih satma iddiasıyla yakalanan şüpheliye ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, Ankara'da yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Şüpheliye konutu terk etmeme yönünde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir şüphelinin zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı??????? iddiası üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Ankara'da yakaladığı şüpheli R.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA
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