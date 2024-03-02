Eskişehir\'deki İlkokul Öğrencileri Depremzedelere Mektup Yazdı

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri, Diyarbakır'daki depremzede akranlarına yazdıkları mektuplarla moral verdi.
Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla Diyarbakır'daki depremzede çocuklar için mektup yazdı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçelere dağıtılan mektuplar çocuklara ulaştırıldı. Merkez Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı da ilçeye bağlı kırsal mahallede bulunan Devegeçidi İlkokulu'ndaki öğrencilere akranlarının gönderdiği mektubu okudu.
Subaşı, AA muhabirine, depremin 1. yılında ülke genelinde birçok etkinlik ve anmaların yapıldığını, bu kapsamda Eskişehir'deki öğrencilerin de Diyarbakır'daki öğrencilere mektup gönderdiğini söyledi.
Mektupların çocukları çok mutlu ettiğini anlatan Subaşı, "Ülkemizin diğer illerinden çocukların duygu ve düşüncelerini mektup yoluyla Diyarbakır'daki akranlarına iletmeleri bizi çok duygulandırdı. Çocuklarımız da kendi duygu ve düşüncelerini kağıda dökerek mektup yazacak. Depremi yaşayan çocuklarımızın duygularını mektuplara dökmesi ve bunu karşı tarafa iletmesi de çok anlamlı olacak." dedi.
"Kardeşlerimizi Diyarbakır'a davet ediyoruz"
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras da Eskişehir'den gelen mektupları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracıyla öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, asrın felaketinden sonra çocukların güzel bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getirdi.
Çalışma ile çocukların yalnız olmadıklarını hissettiğini, bunun çok anlamlı olduğunu ifade eden Çapras, "Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulundaki kardeşlerimizi Diyarbakır'a davet ediyoruz. Onlara kardeşleriyle birlikte Diyarbakır'ı gezdirmek, Diyarbakır'ın kültürünü tanıtmak istiyoruz. Biz bu birlikteliğin artmasını, kardeşliğin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.
"Arkadaşımızın yazdıkları beni çok duygulandırdı"
Öğrencilerden 9 yaşındaki Mervan Can ise depremlerde yaşadıkları korkuyu dile getirerek, Eskişehir'deki öğrencilerin mektuplarını alınca çok sevindiklerini vurguladı.
Can, "Bize mektup yazmışlar. Mektubu alınca sınıfça çok mutlu olduk. Biz de mektup yazacağız. Onları Diyarbakır'a davet ediyoruz." dedi.
4. sınıf öğrencisi İlkay Nisa İlkaya, mektubu alınca duygulandığını söyledi.
Ahmet Aslan ise mektup gönderen akranlarına teşekkür ederek, "Arkadaşımızın yazdıkları beni çok duygulandırdı. Yaşadığımız doğal afette yalnız olmadığımızı, yanımızda olduklarını gösterdiler. Ben de kendilerine mektup yazacağım." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki İlkokul Öğrencileri Depremzedelere Mektup Yazdı - Son Dakika
Yalova'da düzenlenen MyYalova Vizyon Ödülleri töreninde başarılı belediye başkanları ve firmalara plaket verildi. Törende, kent ekonomisine yön veren firmalar ve belediye başkanları çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Ayrıca, jüri özel ödülü Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili'ye verildi.
Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle çıkarılıyor. Bu çalışma ile göldeki canlılar için tehlike arz eden hayalet ağların temizlenmesi ve istilacı balık türlerinden arındırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar bölge balıkçılarının takdirini kazandı.
Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı. Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada, laikliğin özgürlük olduğu vurgulandı ve ülkenin ilerici birikiminin laiklik ile eşit ve özgür bir gelecek kuracağı ifade edildi.
Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri son kez toplandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından düzenlenen plaket töreninde, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Vali Aslan, üyelere aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.
Enez, Keşan ve İpsala'da yaşayan üç kişi, otomobil, evden cep telefonu ve motosiklet hırsızlığıyla karşılaştı. Mağdurlar, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Elazığ'da yapılan bir fuhuş operasyonunda 2 farklı güzellik salonunda çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı ve iş yerleri ile ilgili idari işlem yapılacağı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otizm hastası 12 yaşındaki Belinay Özay, apartmanın 3. katındaki camdan düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Belinay, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözyaşlarına boğulan annesi ise komşuları tarafından sakinleştirildi.
Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Kartalın uzun süre aç kaldığı ve ciddi yaralarının bulunduğu belirtilirken, tedavi sürecinin kritik olduğu ifade edildi.
Konya'da eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor. KOMEK'e başvuran eczane teknisyenleri, işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili öğrenmek istediklerini belirtti. KOMEK tarafından düzenlenen eğitimlerde 46 eczane teknisyeni, 78 saat boyunca işaret dili eğitimi alacak. Eczane teknisyenleri, eğitim tamamlandığında tercümana ihtiyaç duymadan işitme engelli bireylerle hızlı ve doğru iletişim kurabileceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?