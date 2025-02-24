Eskişehir'den Adıyaman'a Dayanışma: Yeni Park Projesi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'a Büyükşehir Belediyesi olarak park yapacaklarını açıkladı. İki kent arasında dayanışma örneği sergileyeceklerini belirten Başkan Ünlüce, "Tüm bu süreç, milletimizin güçlü dayanışma ruhunu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasındaki derin kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirecektir" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi ile örnek bir dayanışmaya imza atıyor. 6 Şubat Depremleri'nde çok büyük bir felaketi yaşadıklarını ve ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak yaraları sarmak için her türlü desteği sağladıklarını söyleyen Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, deprem zamanı örnek bir dayanışma göstererek, depremden etkilenen kardeş şehirlerimizin yaralarını sarmak için hemen harekete geçmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, Adıyaman'daki bu tahribatları gidermek için çalışmalarına başlıyor. Bu çalışmalara hızla yön verilerek, Adıyaman'a yeni bir park kazandırarak, şehre moral kaynağı olacak alan kazandıracağız. Bu dayanışma, sadece bir yardım süreci değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, insan odaklı yaklaşımın ve ülke olarak kenetlenmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bizler, her zorluğun üstesinden birlikte gelebileceğimize inanıyoruz. Tüm bu süreç, milletimizin güçlü dayanışma ruhunu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasındaki derin kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirecektir. Hep birlikte, dayanışma içinde, Adıyaman'a yeniden hayat verilecek. Ayrıca Adıyaman Belediyesi'nin park talebinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesi nedeniyle meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Adıyaman Yeni Mahalle'ye yapılması planlanan ve 15 bin 200 metrekare alana sahip parkın ön hazırlık projeleri tamamlandı. Park içinde, iki adet farklı yaş gruplarının kullanımına yönelik çocuk oyun alanı, açık hava fitnes alanı, basketbol sahası, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, meydanlar, çay bahçesi/kafeterya alanı, bebek bakım ünitesi, tuvalet, pergolalar, banklar, süs havuzu gibi donatılar yer alacak.