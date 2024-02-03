"Savaş için sen küçüksün" diye Eskişehir'e indirilen adamın ailesi 4 kuşaktır kentte yaşıyor
Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan hikaye
Recep Açıkkalp'in torunu Erol Açıkkalp:
"Hüseyin dedem, Recep dedemi Eskişehir'den geçerken 'sen bari kurtul' diye trenden indirmiş"
"Dedemin ağabeyi Hüseyin'i en son gördüğü son yer 1914 yıllındaki Eskişehir Tren Garı"
ESKİŞEHİR - Kastamonu'dan trenle Çanakkale Savaşı'na gittiği sırada ağabeyi tarafından Eskişehir'de "Sen küçüksün" diyerek 13 yaşında indirilen ve buraya zorluklara rağmen yerleşen Recep Açıkalp'in ailesi, 4 kuşaktır kentte yaşıyor.
Eskişehir'de yaşayan Açıkkalp ailesinin kente yerleşeme hikayesinin sıra dışı oluşu, adeta film senaryolarını aratmayan cinsten. 1914 yılında Kastamonu'dan Çanakkale Savaşı'na katılmak için trene binen 13 yaşındaki Recep ve 15 yaşındaki Hüseyin adındaki iki kardeş, Eskişehir'e geldiğinde mola verdi. Trenin molası esnasında ağabey Hüseyin, kardeşi Recep'in yaşı küçük olduğu için Eskişehir'de bir anda trenden indirdi. Recep, çocuk yaşta indiği istasyondan bir aile tarafından evlat edinildi. İlginç bir biçimde yerleştiği Eskişehir'e ilk ayak bastığı yer olan tren istasyonunda işe başlayan Recep isimli vatandaş daha sonra çıkan kanun ile Açıkkalp soyadını aldı. Recep Açıkkalp burada ailesini kurarken, ağabeyi Hüseyin'den ise bir daha haber alamadı. Ağabeyinin yaptığı tek bir hareket ile Eskişehir'e yerleşen Açıkkalp'in torunları, 4 kuşaktır kentte ikamet ediyor.
"'Sen bari kurtul' diye trenden indirmiş"
Recep Açıkkalp'in torunu olan eski öğretim görevlisi Erol Açıkkalp dedesinin Eskişehir'e yerleşmesi hakkında, "Bizim kökenimiz Kastamonu'nun Azdavay ilçesine dayandığını kütüklerden öğrendik. Babamdan duydum veya büyüklerimden duyduğum şey Hüseyin adında bir de Recep, diğer tarafta Fatma adında 3 kardeş dedemler. Hüseyin ile Recep dedem 1914'de Çanakkale Savaşı'na gitmek için trene bindirilip tabii gönderiliyor. Çok küçük olduğu için abisi Hüseyin dedem, Recep dedemi Eskişehir'den geçerken 'sen bari kurtul' diye trenden indirmiş. O tek başına kalmış Eskişehir'de. Ağabeyi Recep dedemi burada bıraktı. Ondan sonra birileri sahip çıkmış dedeme, Odunpazarı'nda bir aile. Sonra da evlendirilmiş, evlendirildikten sonra da Devlet Demiryolları'nda işe girmiş, ateşçi olarak. Eskinin kara trenlerinde kömür atma işini ateşçilik diye biliyorum. İşe başlamış ve o şekilde de belli bir seneden sonra makinistlik yapmış. O şekilde girmiş devam etmiş, 'Trenci Dede' diye de bilirdik. Dedemin ağabeyi Hüseyin'i en son gördüğü yer Eskişehir Tren Garı, onun haricinde görmemiş. Daha sonra Kastamonu'ya gidip kız kardeşini bir kere görmüş" diye konuştu.
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