Eskişehir'e Spor ve Gençlik Yatırımları - Son Dakika
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Eskişehir'e Spor ve Gençlik Yatırımları

Eskişehir\'e Spor ve Gençlik Yatırımları
25.06.2026 18:47
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Eskişehir, yeni sporcu kamp merkezi ve gençlik merkezleriyle altyapısını güçlendiriyor.

Eskişehir'in gençlik ve spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığında protokol imzalandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalanan protokolde, Eskişehir'e kazandırılacak yatırımlar arasında 200 yatak kapasiteli Olimpiyat Sporcu Kamp Merkezi, gençlik merkezi, gençlik ve spor merkezi, futbol sahaları ile sosyal donatı alanları yer alıyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde hayata geçirilecek 200 yatak kapasiteli Olimpiyat Sporcu Kamp Merkezi, Eskişehir'i spor turizmi ve yüksek performanslı sporcu yetiştirme alanında önemli bir konuma taşıyacak.

Engelli bireylerin kullanımına uygun odaların da yer alacağı tesiste, fitness salonu, çok amaçlı salon, restoran, mescid, eğitim odaları, revir, teknik ve idari birimler, personel alanları ile sosyal donatılar bulunacak.

Ulaşım avantajı ve stratejik konumuyla merkezin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedeflenirken, merkez bünyesinde çeşitli branşlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında ayrıca Tepebaşı ilçesi Sakarya Caddesi'nde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait alanda modern bir Gençlik Merkezi inşa edilecek. 7 katlı olarak projelendirilen merkezde, idari birimler, atölyeler, derslikler, kitap kafe ve etkinlik alanları, masa tenisi, fitness ve jimnastik salonları ile seminer ve toplantı salonları yer alacak.

Merkezin, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra Tepebaşı ilçesi Hacıali Mahallesi'ne Gençlik ve Spor Merkezi kazandırılacak. Ayrıca Odunpazarı ilçesine 1, Tepebaşı ilçesine 3 olmak üzere toplam 4 nizami sentetik çim futbol sahası inşa edilecek.

Futbol sahalarının yanında 500 seyirci kapasiteli portatif tribünler, 4'lü soyunma odaları ve gece müsabakalarına uygun aydınlatma sistemleri de hizmete sunulacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, protokolün Eskişehir'in gençlik ve spor altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, yatırımların şehre, gençlere ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Protokolün imza törenine TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'e Spor ve Gençlik Yatırımları - Son Dakika

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