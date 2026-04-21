Eskişehir Ekonomik Potansiyel Toplantısı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası'nda (ETO) düzenlenen "Odalar Müşterek Toplantısı"na katıldı.

Kentin ekonomik potansiyeli, ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar, sanayi ve üretim alanındaki gelişmeler ile kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığı toplantıda konuşan Yılmaz, Eskişehir'in üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve çalışkan insan kaynağıyla Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Yılmaz, kentin sahip olduğu potansiyelin kamu kurumları ile iş dünyasının ortak çalışmalarıyla daha da ileri taşınacağını ifade ederek, Eskişehir'e değer katan tüm kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İş dünyasının ortaya koyacağı her yatırımın, üretimin ve istihdamın memlekete hizmet anlamı taşıdığını kaydeden Yılmaz, devletin her zaman yol açıcı ve destekleyici bir anlayışla hareket edeceğini bildirdi.