Eskişehir Emniyet Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

19.02.2026 14:40
Tolga Yılmaz, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çeken fotoğrafları seçti ve tebrik etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Tolga Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesini seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini tercih eden Yılmaz, "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını oyladı."

Yılmaz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu dile getirdi.

Seçtiği fotoğrafların dereceye girmesi temennisinde bulunan Yılmaz, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Tolga Yılmaz, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

