Eskişehir Estram'da Temizlik ve Bakım Mesaisi - Son Dakika
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Eskişehir Estram'da Temizlik ve Bakım Mesaisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Estram'da temizlik, bakım ve onarım mesaisi, sabah 06.00'ya kadar sürüyor. Estram, günlük bin 196 sefer ile 12 bin kilometrelik yol kat ederek yaz döneminde yaklaşık 130 bin vatandaşa hizmet veriyor. Ulaşım hizmetini tamamlayan tramvaylar, daha sonra bakım merkezine alınarak, temizlik ve bakım sürecinden geçiyor. Son tramvayın 03.00'te bakım merkezine alınmasıyla başlayan mesai, sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte Estram, vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak için hassas bir temizlik politikası izliyor. Tramvaylarda vatandaşın el temasının yoğun olduğu bölgeler günlük olarak özel temizleyiciler ile dezenfekte edilirken, kullanılan temizlik malzemelerinde astım ve bronşit hastalarının hassasiyetlerine dikkat ediliyor. Günlük temizliğin yanı sıra, haftalık ve aylık yapılan tramvay temizliği ile vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amaçlanıyor. Yaz döneminde gün içerisinde bin 196 sefer yapan tramvaylar, seferlerin bitimi sonrasında bakım merkezine alınıyor. Saat 22.00'de başlayan bakım ve temizlik hizmetleri, 15 Mayıs'ta hayata geçirilen 'Geceyi sabaha bağlıyoruz' projesi ile birlikte son tramvayların da saat 03.00'te bakım merkezine alınması ile devam ediyor. Bakım ve temizlik mesaisi 06.00'a kadar sürüyor.

10.07.2024 14:30
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Estram'da temizlik, bakım ve onarım mesaisi, sabah 06.00'ya kadar sürüyor.

Estram, günlük bin 196 sefer ile 12 bin kilometrelik yol kat ederek yaz döneminde yaklaşık 130 bin vatandaşa hizmet veriyor. Ulaşım hizmetini tamamlayan tramvaylar, daha sonra bakım merkezine alınarak, temizlik ve bakım sürecinden geçiyor. Son tramvayın 03.00'te bakım merkezine alınmasıyla başlayan mesai, sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor.

Yaz döneminin gelmesi ile birlikte Estram, vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak için hassas bir temizlik politikası izliyor. Tramvaylarda vatandaşın el temasının yoğun olduğu bölgeler günlük olarak özel temizleyiciler ile dezenfekte edilirken, kullanılan temizlik malzemelerinde astım ve bronşit hastalarının hassasiyetlerine dikkat ediliyor. Günlük temizliğin yanı sıra, haftalık ve aylık yapılan tramvay temizliği ile vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amaçlanıyor.

Yaz döneminde gün içerisinde bin 196 sefer yapan tramvaylar, seferlerin bitimi sonrasında bakım merkezine alınıyor. Saat 22.00'de başlayan bakım ve temizlik hizmetleri, 15 Mayıs'ta hayata geçirilen "Geceyi sabaha bağlıyoruz" projesi ile birlikte son tramvayların da saat 03.00'te bakım merkezine alınması ile devam ediyor. Bakım ve temizlik mesaisi 06.00'a kadar sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Estram'da Temizlik ve Bakım Mesaisi - Son Dakika

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