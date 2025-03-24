Eskişehir Halk Ekmek, Büfeleri İçin İşletmeci Arıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinin işletmeciliği için başvuruları almaya başladı. İşletmecilik için öncelik şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, emeklilere ve kadınlara verilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurulan Halk Ekmek büfelerinde işletmeci olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek. 09.00 ve 17.00 saatlerinde arasında yapılacak işletmecilikte öncelik, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve kadınlara verilecek.

Vatandaşlar, 0222 320 37 70 telefon numarasından detaylı bilgi alabilecek.