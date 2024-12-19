Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 37 Afrika Penguenini Ağırlamaya Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 37 adet Afrika penguenini tür koleksiyonuna dahil etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, tür koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında EAZA üyesi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nden gelen 37 adet Afrika pengueni Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri oldular. Yeni üyeler, hem hayvanat bahçesinin deniz canlıları koleksiyonunu zenginleştiriyor hem de Afrika penguenlerinin doğal yaşamları hakkında farkındalık yaratıyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Afrika penguenlerinin sağlıklı bir şekilde alındığını ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaları için önemli adımların atıldığını belirtti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verileri kapsamında doğada nesilleri kritik düzeyde tehlike altında olan bu canlılar, özel bir rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam koşullarına yakın bir ortamda yaşamaya başladı.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne yeni katılan Afrika penguenleri, ziyaretçilerine deniz ekosistemleri ve bu ekosistemlerdeki canlıların korunması hakkında önemli bilgiler sunarak, çeşitli eğitim programlarıyla doğa bilincini artmasını sağlayacak.

Bilet gelirlerinin yüzde 5'inin Yaban Hayatı Koruma Fonu'na aktarılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, aktif olarak 5 farklı Yaban Hayatı Koruma Projesi yürütmeye devam ediyor.