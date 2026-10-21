Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, TÜGVA temsilciliğinde faaliyetleri inceledi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, TÜGVA temsilciliğinde faaliyetleri incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliğine gerçekleştirdiği ziyarette vakfın çalışma ve etkinlik alanlarını gezdi. TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette Aydın, gençlere yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette Aydın, vakfın çalışma ve etkinlik alanlarını gezdi.
Aydın, vakfın gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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