Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ziyarette okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledi.