Eskişehir\'de Gündoğdu Mahallesi\'nde Kura Çekimi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 60 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ayşe Ünlüce, "Projemizin tüm etapları tamamlandığı zaman gerçekten bölgenin çehresi değişecek ve Gündoğdu kazanacak, Eskişehir kazanacak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim" projesinin A etabını tamamladı. Kentpark Kent Evi'nde düzenlenen kura çekilişiyle dairelerin hak sahipleri belirlendi.

İlk üç isim için kura çeken Başkan Ünlüce, şehit annesi Lütfiye Adalıoğlu, Ali Şimşek ve Şükrü Aslım isimlerini çekti. İlk ismin şehit annesi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ünlüce, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün. Çok uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir çalışmanın böyle güzel bir şekilde kura çekim töreninde sizlerle birlikte olmak çok keyifli ve çok güzel. Gündoğdu Mahallesi biliyorsunuz şehrimizin en eski, en köklü mahallelerinden bir tanesi, zamanla bu mahallemiz hızlı gelişti ve bu sebeple kendi başına dönüşmesi imkansız bir yer haline gelmişti. Bununla ilgili değerli önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığı döneminde güzel bir çalışma başladı. Bu çalışmalarla bölge üçe ayrıldı. Bizim bugün kuralarını çekeceğimiz bölge Gündoğdu 2 Bölgesinde kalan A etabı diye adlandırdığımız ve 60 konutu tamamlanan dairelerimiz. Projemizin tüm etapları tamamlandığı zaman gerçekten bölgenin çehresi değişecek ve Gündoğdu kazanacak Eskişehir kazanacak. Eskişehir'imizin en güzel bölgelerinden bir tanesi olacak."

Başkan Ünlüce, çekiliş sonrası hak sahiplerinden Ali Şimşek ve ailesi, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman ile Gündoğdu Mahallesi'ndeki örnek daireye giderek daireyi gezdi. Ünlüce, örnek dairenin tefrişini gerçekleştiren iş insanları İbrahim Eldem ve Mulla Şahbaz'a teşekkür etti. Vatandaşlar da kuranın tamamlanmasının ardından dairelerini görmek için Gündoğdu Mahallesi'ne gitti.

Büyükşehir yetkilileri, kura çekimi ile konutları teslim edilen hak sahiplerinden sonra, diğer etaplarla birlikte toplamda bin 500 konutun daha Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi'ne kazandırılacağını söyledi.

Yaklaşık 143 bin metrekare yeşil alan; iki adet okul alanı, iki adet kültürel tesis alanı, bir adet belediye hizmet alanı ile kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni bir cadde, sokak ve yaya yolları ile Gündoğdu Mahallesi'nde daha sağlıklı, güvenli, altyapısı ve sosyal donatıları yeterli, kentsel yaşam kalitesi yüksek, yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlanacak.