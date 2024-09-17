Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi'nde Kura Çekimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi'nde Kura Çekimi

Eskişehir\'de Gündoğdu Mahallesi\'nde Kura Çekimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Gündoğdu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 60 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ayşe Ünlüce, “Projemizin tüm etapları tamamlandığı zaman gerçekten bölgenin çehresi değişecek ve Gündoğdu kazanacak, Eskişehir kazanacak” dedi.

17.09.2024 17:15  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 60 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ayşe Ünlüce, "Projemizin tüm etapları tamamlandığı zaman gerçekten bölgenin çehresi değişecek ve Gündoğdu kazanacak, Eskişehir kazanacak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim" projesinin A etabını tamamladı. Kentpark Kent Evi'nde düzenlenen kura çekilişiyle dairelerin hak sahipleri belirlendi.

İlk üç isim için kura çeken Başkan Ünlüce, şehit annesi Lütfiye Adalıoğlu, Ali Şimşek ve Şükrü Aslım isimlerini çekti. İlk ismin şehit annesi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ünlüce, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün. Çok uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir çalışmanın böyle güzel bir şekilde kura çekim töreninde sizlerle birlikte olmak çok keyifli ve çok güzel. Gündoğdu Mahallesi biliyorsunuz şehrimizin en eski, en köklü mahallelerinden bir tanesi, zamanla bu mahallemiz hızlı gelişti ve bu sebeple kendi başına dönüşmesi imkansız bir yer haline gelmişti. Bununla ilgili değerli önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığı döneminde güzel bir çalışma başladı. Bu çalışmalarla bölge üçe ayrıldı. Bizim bugün kuralarını çekeceğimiz bölge Gündoğdu 2 Bölgesinde kalan A etabı diye adlandırdığımız ve 60 konutu tamamlanan dairelerimiz. Projemizin tüm etapları tamamlandığı zaman gerçekten bölgenin çehresi değişecek ve Gündoğdu kazanacak Eskişehir kazanacak. Eskişehir'imizin en güzel bölgelerinden bir tanesi olacak."

Başkan Ünlüce, çekiliş sonrası hak sahiplerinden Ali Şimşek ve ailesi, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman ile Gündoğdu Mahallesi'ndeki örnek daireye giderek daireyi gezdi. Ünlüce, örnek dairenin tefrişini gerçekleştiren iş insanları İbrahim Eldem ve Mulla Şahbaz'a teşekkür etti. Vatandaşlar da kuranın tamamlanmasının ardından dairelerini görmek için Gündoğdu Mahallesi'ne gitti.

Büyükşehir yetkilileri, kura çekimi ile konutları teslim edilen hak sahiplerinden sonra, diğer etaplarla birlikte toplamda bin 500 konutun daha Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi'ne kazandırılacağını söyledi.

Yaklaşık 143 bin metrekare yeşil alan; iki adet okul alanı, iki adet kültürel tesis alanı, bir adet belediye hizmet alanı ile kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni bir cadde, sokak ve yaya yolları ile Gündoğdu Mahallesi'nde daha sağlıklı, güvenli, altyapısı ve sosyal donatıları yeterli, kentsel yaşam kalitesi yüksek, yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Gündoğdu, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi'nde Kura Çekimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi'nde Kura Çekimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement