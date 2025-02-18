Eskişehir'in Kırsalında Kartpostallık Kar Manzaraları

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Eskişehir'in kırsalında eşsiz kar manzaraları böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerine yağan kar ve oluşan sis bölge sakini Alp Ceylan tarafından dron ile havadan görüntülerinken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sarıcakaya İlçesinin Yarımca ve Dağküplü Mahallelerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinlik giyen kırsal mahalle ve dağlar, Alp Ceylan tarafından dron ile görüntülendi. Kar ve sis manzaralar adeta kartpostalları aratmadı.

Öte yandan kar yağışı, nüfusunun geneli çiftçilik yapan mahalle sakinlerini de mutlu etti.