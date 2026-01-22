Eskişehir'in Köklü Esnafı "Tarih Etiketi" ile Onurlandırıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Tarih Etiketi Projesi" ile kentin belleğinde iz bırakmış köklü esnaf ve sanatkar işletmeleri onurlandırıldı. Proje kapsamında düzenlenen gecede, tarih etiketi almaya hak kazanan işletmelere belgeleri takdim eden Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu köklü kuruluşları nesilden nesile aktararak bugünlere taşıdığınız ve geleceğe de taşıyacağınız inancıyla hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, "Eskişehir Tarih Etiketi Projesi" lansman ve belge takdim programını, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirdi. Tarih etiketi almaya hak kazanan işletmelere belgeleri takdim edildi.

Eskişehir'in hafızasında önemli bir yere sahip olan bu işletmeler, yalnızca birer ticarethane değil; aynı zamanda kentin ruhunu, yaşam kültürünü ve toplumsal belleğini taşıyan mekanlar olarak öne çıkıyor. Kent kültürünün yaşayan tanıkları olan bu işletmelere verilen "Eskişehir Tarih Etiketi", geçmişten bugüne taşınan özgün kimliği vurgularken, yerel hafızaya sahip çıkılması yönünde güçlü bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor.

2026 Eskişehir Yılı kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kente 25 yıl, 50 yıl ve bir asırdan daha uzun süredir hizmet veren esnafı Tarih Etiketi Projesi ile taçlandırmak amacıyla kapsamlı bir tespit süreci başlattı. Bu süreçte Eskişehir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası'nın sağladığı destek ve veriler önemli rol oynadı.

"Esnaf ve sanatkarlarımız için son derece kıymetli bir proje"

Projeye destek oldukları için son derece mutlu olduklarını ifade eden ETO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Bakılan, "Burada bulunmaktan ve Eskişehir Ticaret Odası'nı temsilen bu anlamlı projede yer almaktan büyük bir gurur duyuyorum. 50 yılı aşkın geçmişe sahip bir işletmenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, bu projede yer almak benim için ayrı bir mutluluk. Esnaf ve tüccarlar olarak yaz-kış demeden, büyük emek ve özveriyle bugünlere geldik. Bu birikimin gençlere örnek olması son derece kıymetli. Bu anlamlı çalışmadan dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye Ticaret Odası adına teşekkür ediyor, tüm ustalarımıza ve üyelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Şehrin hafızasına büyük katkı sunulduğuna dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, "Esnaf Odaları Birliği olarak bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de bir ilki hayata geçiren bu çalışma, esnaf ve sanatkarların kurumsal hafızasını oluşturarak köklü işletmelerin geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak. Yüzyıllardır bu kente emek veren, sokaklara ve caddelere değer katan esnaf ve sanatkarlarımız için son derece kıymetli bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kent kimliği vurgusu yapan Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, "Bu projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyor, destekleri için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar emek veren esnafımız, kent kimliğinin ve belleğinin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu değerli çalışmanın parçası ve paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim" diye konuştu.

"Tam da şehir ruhu dediğimiz işte böyle bir şey"

Proje kapsamında verilen "Tarih Etiketi", işletmelerin geçmişten bugüne taşıdıkları özgün kimliği vurgularken, aynı zamanda yerel hafızaya sahip çıkılması için güçlü bir dayanışma çağrısı niteliği taşıdığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de şu şekilde konuştu:

"Eskişehir'in uzun yıllardır şehrimize hizmet eden köklü kuruluşlarına Eskişehir adına teşekkür belgesi takdim etmek istedik. Çeyrek asır, yarım asır ve bir asırdan fazla süre boyunca bu şehrin sokaklarında, caddelerinde sizler varsınız ve şehrin belleğini oluşturuyorsunuz. Şehirler binalardan, apartmanlardan, iş yerlerinden oluşmuyor. Şehir aslında tam da bu sosyal ve kültürel ortamdan oluşuyor. Sizler o hizmet verdiğiniz sokaklarda, caddelerde bu şehrin ruhuna ve özüne dokundunuz. Tam da şehir ruhu dediğimiz işte böyle bir şey. Ben tüm Eskişehirliler adına en kalbi, en içten duygularımla sizlere uzun yıllardır bu şehirde hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu köklü kuruluşları nesilden nesile aktararak bugünlere taşıdığınız ve geleceğe de taşıyacağınız inancıyla hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldan uzun süredir Eskişehir'de hizmet verdiği halde henüz listeye dahil olmayan işletmeler için bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, projeye başvurmak isteyen esnaf ve sanatkarların "tarihetiketi.eskisehir.bel.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerini hatırlattı.