Eskişehir'in Köklü Esnafı "Tarih Etiketi" ile Onurlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'in Köklü Esnafı "Tarih Etiketi" ile Onurlandırıldı

22.01.2026 14:15  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Tarih Etiketi Projesi" ile kentin belleğinde iz bırakmış köklü esnaf ve sanatkar işletmeleri onurlandırıldı. Proje kapsamında düzenlenen gecede, tarih etiketi almaya hak kazanan işletmelere belgeleri takdim eden Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu köklü kuruluşları nesilden nesile aktararak bugünlere taşıdığınız ve geleceğe de taşıyacağınız inancıyla hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Tarih Etiketi Projesi" ile kentin belleğinde iz bırakmış köklü esnaf ve sanatkar işletmeleri onurlandırıldı. Proje kapsamında düzenlenen gecede, tarih etiketi almaya hak kazanan işletmelere belgeleri takdim eden Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu köklü kuruluşları nesilden nesile aktararak bugünlere taşıdığınız ve geleceğe de taşıyacağınız inancıyla hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, "Eskişehir Tarih Etiketi Projesi" lansman ve belge takdim programını, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirdi. Tarih etiketi almaya hak kazanan işletmelere belgeleri takdim edildi.

Eskişehir'in hafızasında önemli bir yere sahip olan bu işletmeler, yalnızca birer ticarethane değil; aynı zamanda kentin ruhunu, yaşam kültürünü ve toplumsal belleğini taşıyan mekanlar olarak öne çıkıyor. Kent kültürünün yaşayan tanıkları olan bu işletmelere verilen "Eskişehir Tarih Etiketi", geçmişten bugüne taşınan özgün kimliği vurgularken, yerel hafızaya sahip çıkılması yönünde güçlü bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor.

2026 Eskişehir Yılı kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kente 25 yıl, 50 yıl ve bir asırdan daha uzun süredir hizmet veren esnafı Tarih Etiketi Projesi ile taçlandırmak amacıyla kapsamlı bir tespit süreci başlattı. Bu süreçte Eskişehir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası'nın sağladığı destek ve veriler önemli rol oynadı.

"Esnaf ve sanatkarlarımız için son derece kıymetli bir proje"

Projeye destek oldukları için son derece mutlu olduklarını ifade eden ETO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Bakılan, "Burada bulunmaktan ve Eskişehir Ticaret Odası'nı temsilen bu anlamlı projede yer almaktan büyük bir gurur duyuyorum. 50 yılı aşkın geçmişe sahip bir işletmenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, bu projede yer almak benim için ayrı bir mutluluk. Esnaf ve tüccarlar olarak yaz-kış demeden, büyük emek ve özveriyle bugünlere geldik. Bu birikimin gençlere örnek olması son derece kıymetli. Bu anlamlı çalışmadan dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye Ticaret Odası adına teşekkür ediyor, tüm ustalarımıza ve üyelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Şehrin hafızasına büyük katkı sunulduğuna dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, "Esnaf Odaları Birliği olarak bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de bir ilki hayata geçiren bu çalışma, esnaf ve sanatkarların kurumsal hafızasını oluşturarak köklü işletmelerin geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak. Yüzyıllardır bu kente emek veren, sokaklara ve caddelere değer katan esnaf ve sanatkarlarımız için son derece kıymetli bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kent kimliği vurgusu yapan Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, "Bu projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyor, destekleri için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar emek veren esnafımız, kent kimliğinin ve belleğinin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu değerli çalışmanın parçası ve paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim" diye konuştu.

"Tam da şehir ruhu dediğimiz işte böyle bir şey"

Proje kapsamında verilen "Tarih Etiketi", işletmelerin geçmişten bugüne taşıdıkları özgün kimliği vurgularken, aynı zamanda yerel hafızaya sahip çıkılması için güçlü bir dayanışma çağrısı niteliği taşıdığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de şu şekilde konuştu:

"Eskişehir'in uzun yıllardır şehrimize hizmet eden köklü kuruluşlarına Eskişehir adına teşekkür belgesi takdim etmek istedik. Çeyrek asır, yarım asır ve bir asırdan fazla süre boyunca bu şehrin sokaklarında, caddelerinde sizler varsınız ve şehrin belleğini oluşturuyorsunuz. Şehirler binalardan, apartmanlardan, iş yerlerinden oluşmuyor. Şehir aslında tam da bu sosyal ve kültürel ortamdan oluşuyor. Sizler o hizmet verdiğiniz sokaklarda, caddelerde bu şehrin ruhuna ve özüne dokundunuz. Tam da şehir ruhu dediğimiz işte böyle bir şey. Ben tüm Eskişehirliler adına en kalbi, en içten duygularımla sizlere uzun yıllardır bu şehirde hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu köklü kuruluşları nesilden nesile aktararak bugünlere taşıdığınız ve geleceğe de taşıyacağınız inancıyla hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldan uzun süredir Eskişehir'de hizmet verdiği halde henüz listeye dahil olmayan işletmeler için bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, projeye başvurmak isteyen esnaf ve sanatkarların "tarihetiketi.eskisehir.bel.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in Köklü Esnafı 'Tarih Etiketi' ile Onurlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:07:44. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'in Köklü Esnafı "Tarih Etiketi" ile Onurlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.